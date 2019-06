Kümnendat suve kõlab Rakveres orelimuusika

“Rakvere Kolmainu kirikus paiknev vendade Kriisade 1927. aastal valmistatud pillide kuningas on üks Eesti tipporeleid ning selle kõla ja mänguomadusi hindavad professionaalid kõrgelt. Seetõttu on igati loomulik pakkuda sellel regulaarselt ka kvaliteetset kontserdikava lisaks igapühapäevastele jumalateenistustele, mil see pill alati kaunilt ja ülevalt kõlab,” ütles EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu.