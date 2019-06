Kuidas mõistlikult lahku minna?

Kuigi perelepitusteenust on Eestis pakutud juba mõnda aega, on selle pakkumisega ja valdkonna arendamisega aktiivselt tegeletud vaid loetud aastad. Kutsega perelepitajaid on Lepituse Instituudi asutajaliikme Ingrid Tiido sõnul vaid üheksa, kuid neid koolitatakse juurde ning nad teevad tööd üle Eesti.

“Perelepitus on kriisinõustamine, see on kriisitöö vanematega, kes lahutavad ja kel on tugevad negatiivsed emotsioonid. Probleem ongi tihti emotsioonides. Kui need ära võtta, on lihtne kokkuleppele jõuda, sest kommunikatsioon taastub – hakatakse üksteist kuulama. Aga kui probleemi põhjus jääb alles, tuleb see konflikt nagu võilill läbi asfaldi tagasi,” räägib organisatsiooni- ja perelepitaja ning Lepituse Instituudi direktor Tarvo Tendal.