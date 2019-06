In memoriam Musti

Kitsekarjas valitseb autokraatia, alluvussuhted on paigas, need on kindlate parameetritega määratletud ja nii on. Need parameetrid on vanus, sarved, fertiilsus, füüsiline võimekus, iseloom. Selleks et pretendeerida juhi kohale, ei saa kits olla mingi nooruk juba seetõttu, et kõik ülejäänud parameetrid kasvavad vanusega. Aga küll võib juhtuda, et muid parameetreid ei ole, kuid vanus seab sind vastutavale kohale. Nii juhtus Mustiga.