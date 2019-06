Peipsi järvest eemaldati koristustalgutel ligi 700 nakkevõrku

“Enamik ehk ligi 80 protsenti avastatud ja kaldale toodud võrkudest olid niinimetatud hiinakad,” täpsustas keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektor Ivo Kask. Tegemist on sünteetilisest materjalist valmistatud võrkudega, mis on üsna odavad ning kättesaadavad kõigile soovijatele igas kalastustarvete poes. Suhteliselt odava hinna tõttu on võimalik juba esimese püügikorraga võrgu hind tagasi teenida ning sellest ilmajäämine ei ole võrgu omaniku jaoks väga suur probleem.