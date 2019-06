Haigla abikäsi võimaldab hooldekodus remonti teha

Soojustamise käigus tuleb nihutada aknad väljapoole, et ei tekiks külmasildu, ning see tähendab vahepeal akende eest ära võtmist. Rakvere vallavanema Maido Nõlvaku sõnul sõlmiti selleks, et remont hooldekodu elanikke võimalikult vähe häiriks ning saaks nende tubades tööd teha, Rakvere haiglaga leping, mille kohaselt paigutatakse suve jooksul elanikud sektsioonide kaupa ajutiselt Rakvere haiglasse.