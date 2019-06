Riina Sikkutist sai naiskogu Kadri president.

"On suur au asuda juhtima Eesti üht kõige ärksamat poliitilist ühendust, mis seisab selle eest, et ühiskonnas oleks rohkem inimlikkust ja hoolimist ning et naiste häält oleks poliitikas enam kuulda," ütles Sikkut. "Naiskogu liikmed, nagu ka sotsiaaldemokraadid peavad olema need, kes töötavad sellise Eesti nimel, mis ei jaguneks võitjateks ja kaotajateks," lisas Sikkut.