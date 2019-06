Kuulsa hundi jäljerada kadus kahe Virumaa piiril

Keskkonnaametil ja jahimeestel vastav info puudub, keegi pole kõnealuse hundi korjust näinud, küll aga on tõsi, et hundi kaelarihmast lähtuvat signaali pole enam nädal aega vastu võetud. Viimati andis kaelarihm soe liikumisest teada kahe Virumaa piirilt Maidla-Anguse kandist.

Peeter Ernits ütles Postimehele, et tema allikad kinnitavad fakti. "Nüüd käib operatsioon asjaolude väljaselgitamiseks," lisas ta.

Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak lausus, et igasugune ametlik info hundi saatuse kohta puudub. "Kaks viimast tundi olen vist Eesti kuulsaim jahimees, kõik infokanalid helistavad, aga midagi täpsustavat ma öelda ei oska," rääkis ta. "Kindel on vaid see, et kaelarihmast ei tule signaali juba nädal aega."

Mis hundi või kaelarihmaga juhtus, seda saab Villak vaid oletada. "Variant üks: tehniline rike. See on küll väheusutav, sest üldiselt on sellised saatjad töökindlad," pakkus ta. "Hunt võis kukkuda kusagile auku, kust signaal ei levi. Võis jääda auto alla ja saatja purunes," loetles ta.

Kuigi praegu on hundijaht keelatud ja seega ametlik küttimine välistatud, pole Villaku sõnul siiski võimatu, et võsavillem jäi püssikuuli ette. "Igal juhul oleks tegu salaküttimisega, kui ta tõepoolest maha lasti. Pole vahet, kas laskja oli paberitega jahimees või mitte – praegu on hundijaht keelatud. Salakütt hundi vastu tegelikult huvi ei tunne, sest salakütitakse ikka liha pärast. Aga on võimalik, et hundi lasi maha mõni talunik, kui võsavillem käis lambakarjas. Ja pärast laskja lihtsalt hävitas kaelarihma," kõneles ta.