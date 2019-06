Reaalgümnaasium kerkis aegade edukaimaks

Tamme staadionil toimunud otsustavale jõuproovile, kus olid kavas mitmevõistlused, läks suurte koolide arvestuses liidrina vastu Rakvere reaalgümnaasium. Et nende kõik kaheksa võistlejat püstitasid uue isikliku rekordi, andis see punkte kokku rehkendades koolile nii finaaletapil kui ka sarja kokkuvõttes esikoha. Ühtlasi kerkisid reaalikad "TV 10 olümpiastardi" ajaloos enim üldvõite pälvinud kooliks: esikohal on nad võistlussarjas trooninud nüüdseks lausa 11 hooajal.