Suve edenedes tõuseb Rakvere turul ka kodumaise kauba osakaal

Enamasti müüb ta marju tellijatele kodust, kuid käib ka Rakvere turul. “Kasvatame katteloori all, saame nõnda paar nädalat varem esimese saagi kätte. Ja ostjad käivad isegi Tallinnast järel, sest me ei pritsi oma marja ja see sobib hästi ka lastele,” ütles Gustav Uuland.

“Värske Eesti kartul, kurk ja tomat on need, mida praegu põhiliselt ostetakse,” ütles Imre Suraegin. Lõuna-Eestis kasvatatud kartuli kilo maksab 3.50–4 eurot, Hispaania värske kartul 1.50. Mustvees ja Avinurmes kasvanud lühikese kurgi kilo eest tuleb praegu välja käia 2.50, salatikurgi eest 1.80–2 eurot. Värske soola- ja marineeritud kurgi kilo on kaheksa eurot. Eestimaise tomati hind on vahemikus 5–6 eurot, Poolas ja Hollandis kasvanul 2.50–3.50.