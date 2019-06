Trimmerdamine: kas õnnetus hüüab tulles?

Ühed ütlevad, et see on pseudoteema – trimmerdatud on aastakümneid ja midagi pole juhtunud, kui mõned täkked mööduvatel autodel välja arvata. Teised leiavad, et on vaid aja küsimus, mil juhusliku möödakäijaga juhtub fataalne õnnetus, sest trimmeri ohtlik töötsoon on vähemalt 15 meetrit, kuid sellele asjaolule ei pöörata mingit tähelepanu.