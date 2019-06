Kiri: mine nurka ja häbene!

Ta on viisakas hästi kasvatatud korralik inimene, hea pereisa. Küllap pidas küsija silmas seda, et keskerakond astus koalitsiooni EKRE-ga. Ja peaministri kui poliitiku mainet on see tõepoolest kõvasti räsinud. Keegi sotsiaalmeedias küsib, et kas Isamaal tõesti ei ole häbi olla koalitsioonis EKRE-ga ja reeta nii oma põhimõtted. Üks suure korruptsioonipettusega kohtu all olnud mees pääses vaid rahatrahviga. Kui sõber talle ütles, et vangi sind ei panda, aga häbi jääb, vastas ta, et tund aega häbi ja kõik on läbi. Aga see elu, mida ma olen saanud elada, ja see, et ka tuleviku värava taga ootab mind igavene suvi, on seda väärt. Nagu ütleb vanasõna: häbi kasvab läbi.