Ilma naljata. Tahtsin korstent valgeks teha. Mitte et nüüd blogi pidada, aga 100. aastapäevaks. Kingitus. Või nii. Võtsin lubjaämbri pihku ja ronisin katusele. Uhke vaade! Avanes. Külale. Ja metsale. Herilane tuli vaatama. Et mis ma teen. No mis-mis. Korstent võõpan. Elan siin. Ta jäi vist rahule.