Viru-Jaagupisse rajati kunstmuruplats

“Oleme valla alevikesse seni rajanud väikelastele mõeldud mänguväljakuid, aga suhtlesime Viru-Jaagupi noortekas käivate noortega ja nemad soovisid, et seal oleks võimalik mängida rohkem selliseid pallimänge,” kõneles vallavanem Rauno Võrno. Tema sõnul sobibki uuenduskuuri läbinud spordiplats eelkõige jalgpalli harrastamiseks, kuid paslik on see samuti rahvaste- ja korvpalli mängimiseks. Väljaku juures on olemas korvpallirõngad, plaanis on muretseda ka väikesed jalgpalliväravad.