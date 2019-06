Põhjakeskuses tekkis juustudega segadus

Toodetele oli märgitud küll “parim enne”, mis ei keela neid müüa, kui pakendil olev kuupäev on ületatud, kuid edasimüüja peab eraldama niisugused tooted teistest ja tagama nende ohutuse. Ühe anonüümseks jääda sooviva kliendi sõnul ei saanud ta hoiatust ega mäleta, et oleks näinud ühtegi silti, et toit on oma säilimiskuupäeva ületanud. Selle avastas ta hiljem alles kodus, kui oli suurema osa kaubast juba ära tarvitanud.