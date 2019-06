Narva-suunalised rongid sõidavad kahel päeval muudetud sõiduplaani järgi

Rakvere-Kabala jaamavahel asuva Kunda jõe raudteesilla remonttööde tõttu suletakse see lõik rongiliiklusele ning seetõttu on vajalik 27. juunil terve päeva ulatuses ja 28. juuni hommikul reisijaid Rakvere ja Kabala vahel teenindada bussidega. Bussid väljuvad Rakveres raudteejaama läheduses olevast bussipeatusest Raudteejaam ning Kabalas rongipeatuse juures olevast parklast. Elron juhib tähelepanu, et asendusbussidega ei ole võimalik jalgrattaid transportida.