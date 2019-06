Väike-Maarjas küpsetatud leib ja Kunda külje all suitsutatud vutimunad said tunnustuse

Väike-Maarjas asuva Kaarli talu perenaise Kadri Kopso sõnul tulid tal lausa pisarad silma, kui ta kuulis täna hommikul, et nende rukkiteraleib valiti parimaks pagaritooteks. "Mõtlesin, et see on nišitoode, sest sinna ei ole pandud teragi suhkrut ning maitse poolest on selline, et kas meeldib väga või üldse mitte," rääkis Kadri Kopso, kes on 11 aastat Kaarli talus leibu küpsetanud, neist kaheksa aastat ka müügiks.

"See rukkiteraleib oli mu ammune unistus, uue aasta alguses hakkasin seda leiutama ja aprillis tulid esimesed pätsid müüki. See leib koosnebki ainult purustatud teradest, milleks on oma põllu mahe "Sangaste" rukis, väga vähe on lisatud jahu," kirjeldas Kadri Kopso.

Kaarli talus küpsetatakse praegu leiba kaks korda nädalas, 20–40 pätsi korraga – vormileiva sorte on üheksa.

Kaarli talu leiba saab osta neljapäeviti Rakvere OTT-ist (Otse Tootjalt Tarbijale), Väike-Maarja taluturult ja seda pakutakse ka Sagadi mõisa restoranis.

Varem on Kaarli talule parima pagaritoote tiitli toonud seemnekrõps 2016. aastal, matkaleib 2017. ja Luuri-Jüri rammupätsid 2018. aastal.

Põhja-Eesti vutifarmi suitsutatud vutimunad anšoovises valiti tänavuseks parimaks liha-/valgutooteks, mullu said samas kategoorias võidu nende suitsutatud vutimunad. Mark Noormets, kes Kunda külje all Ojakülas praegu 2000 vutti kasvatab ning koos abikaasaga nende mune suitsutab ja marineerib, ütles, et äsja tiitliga pärjatud munad on uudistoode. "Oleme tuttavate ja tuttavate tuttavate peal testinud kõikvõimalikke õunaäädikaga marineeritud vutimune, aga meie inimestele on see maitse ikkagi võõras. Mõtlesime, et peaks tegema äädikata, ning katsetasime anšoovise ja õliga, kuhu on lisatud ka värskeid ürte, päikesekuivatatud tomatit, küüslauku ja tšillit – see annab väga meeldiva maitsebuketi kokku, anšoovise maitset ei ole üldse tunda," kirjeldas Mark Noormets.

Värskeid, suitsutatud ja marineeritud vutimune saab osta samuti Rakvere OTT-ist ja Ojakülast kohapealt.