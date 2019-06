Kliimakonverentsil juhtis Andres Jaadla tähelepanu Ida-Virumaale

Rumeenias Euroopa Liidu eesistumise ürituste raames peetud kliimakon­verentsil keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) istungil arutatud arvamuse eelnõu “Pariisi kokkuleppe rakendamine innovaatilisele ja säästvale energiale ülemineku kaudu kohalikul ja piirkondlikul tasandil”, mille esitas poolakast raportöör, võimaldas ENVE saadikul Andres Jaadlal võtta jutuks Vene elektrist tuleneva ebavõrdse konkurentsi elektriturul ja kõrge CO 2 kvoodi hinna, mis on sundinud Eesti Energiat vähendama põlevkivist elektri tootmist ja suunama osa töötajaid sundpuhkusele.

Andres Jaadla ütles, et poolaka raport, mis rõhutas CO 2 -tundlike piirkondade abistamise vajalikkust, tuli väga õigel ajal. “See ei ole ainult Eesti probleem, sama probleemiga seistakse silmitsi ka Poolas. Kuna Eestis on teema aga viimastel nädalatel väga aktuaalseks tõusnud, oli oluline seda rõhutada,” kõneles Jaadla, lisades, et kui osata Euroopa Liidu pakutavat ära kasutada, on Virumaal ja ka Eesti riigil võimalik saada osa targast energiapoliitikast.