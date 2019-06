Emumäe madalseiklusrajal elu keeb

Külastajatele on avatud kaks eri raskusastmega ja aasta ringi kasutatavat turnimisrada, millest üks on mõeldud koolieelikutele ja teine suurematele lastele. Rajad asuvad vastavalt poole ning ühe meetri kõrgusel maapinnast. Mõlemal rajal on kuus silda, lisaks saab seal teha väikest õhusõitu.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla märkis, et Emumäel valminud uus atraktsioon on osutunud vaatetornist praegu populaarsemakski. “Elu keeb ja esimesed põlved ning ninad on katki, mistõttu oleme turismiinfopunktis juba ka esmaabivahendite peale mõelnud ning plaastreid varunud,” rääkis ta. Seiklusradade rajamist toetas PRIA LEADER-programmi kaudu ja see läks maksma 21 000 eurot.