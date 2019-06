Jete Eevald: tunnen, et praegu on õige aeg natuke maailma näha

Vahel öeldakse mõne inimese kohta, et kui jumal välimust jagas, oli too ilmselt esireas. Teinekord tundub, et mõni aktivist on päris mitmel jagamisel esimeste sekka jõudnud. Näiteks oli Haljalast pärit 19-aastane Jete Eevald esireas ka siis, kui jagati sportlikke võimeid ja loovust.