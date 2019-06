Doonoripäeval täitus neiu pikaaegne soov

Maikuus täisealiseks saanud Teele teadis juba ammu, et tahab saada doonoriks. “Olen seda mitu aastat teha tahtnud ja nüüd oli selleks võimalus,” kõneles piiga. “Sõitsin kesklinnast mööda ja nägin doonoritelki. Teadsin kohe, et tulen pärast kooli läbi,” lisas ta. Koolis kaitses ta edukalt 11. klassi lõputöö. “Mul on nii hea meel, et sain esimese vereannetuse teha,” sõnas Teele rõõmsalt ja lisas, et tuleb poole aasta pärast veel verd andma. Järgmisel korral saab ta ka teada oma veregrupi reesuse. Nüüdne analüüs näitas, et piiga soontes voolab null veregrupi veri. Aga kas negatiivne või positiivne, öeldakse talle järgmisel vereloovutusel.