Iluihalejail tuleb tegutseda juba talvel

Kes veebruaris-märtsis kooli lõpupeo kuupäeva teada saavad, võivad salongi helistades saada üllatuse osaliseks: võimalik, et päevased ajad on juba ammu kinni ning soengut ja meiki saab teha vaid väga varastel hommikutundidel.

Rakveres tegutseva ilusalongi Karmen juhataja Karmen Lutter sõnas, et kindlasti tuleb salongis aeg broneerida kohe, kui on teada peo kuupäev ja kellaaeg. “Mõned teadsid juba oktoobris. Enamjaolt hakkasid kõned tulema veebruaris. Siis teab hakata asju ritta seadma. Paraku on aeg limiteeritud,” kõneles ta ja lisas, et tavaliselt on peod kas kell kaks või kell neli.