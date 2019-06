Linnapea kiitis saunafestivali, volikogu oli samal ajal sõnatu

Volikogu opositsiooni kuuluv Allan Jaakus esitas linnapea Marko Tormile saunafestivaliteemalise arupärimise, millele too andis vastuse kolmapäevasel linnavolikogu istungil. Linnapea tegi festivalist põhjaliku ülevaate, kust ei puudunud slaidiprogramm ega väljavõtted telejaamade uudistest.

Volikogu varasema meelsuse põhjal oli alust oodata, et pärast Tormi esitlust järgneb küsimuste turmtuli, kuid ei midagi sellist. Volikogu liikmed näisid enam süvenevat nutitelefonidesse, mõni volinik jälgis silmanurgast ka linnapead. Lõpuks tegi avalduse vaid volikogu liige Jaakus ja kiitis saunafestivali nii idee kui ka korralduse poolest. Kuna üldiselt on tavaks, et arupärimisi diskussiooniks ei avata, sõna võtavad vaid vastaja ning pärija, jäid volikogu ülejäänud liikmed sõnatuks.