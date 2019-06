Eesti sõlmis 40 miljoni eurose tankitõrjerelvade hankelepingu

Seitsme aasta pikkuse lepingu maht on 40 miljonit eurot ning see sisaldab lisaks relvadele ja laskemoonale lisavarustust, tehnilist tuge ja väljaõpet. Esimese ostuna hangib Eesti 18 tankitõrjesüsteemi.

Soosaar sõnas, et kuna sama süsteemi kasutavad kõik sõbralikud naaberriigid, on kriisiolukorras võimalik üksteist abistada, samuti annab see tulevikus võimaluse näiteks tankitõrje laskemoona koos hankida.

"Meil on väga hea meel, et Eesti ühineb EuroSpike perega, kuhu kuulub juba üle 30 riigi, neist 18 NATO riiki," ütles EuroSpike tegevdirektor Roman Palaria. "Spike relavsüsteemi kasutavad Saksamaa, Holland, Belgia, Läti, Leedu, Poola, Hispaania ja Itaalia. Seda on edukalt kasutatud erinevates konfliktipiirkondades ja lahinguolukordades muu hulgas moodsate lahingutankide vastu," ütles ta. Palaria sõnul on EuroSpike on müünud enam kui 30 000 raketti, neist 5000 on kasutatud laskmistel nii väljaõppe- kui ka lahinguolukorras.