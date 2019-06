Õpetajahingega maailmarändur

“Nad pidevalt lammutavad maju ja ehitavad uusi. Kõik on pidevas muutumises. Ja liiklus on täpselt samasugune,” kõneles Riin ja lisas, et jalakäijat vaadatakse Vietnamis imelikult. Kõige mugavam on ringi liikuda rolleri moodi sõidukiga. “Aga liikluseeskirjast ei tohi kinni pidada. Siis läheb jamaks,” märkis ta naerdes. Loogikaga ei anna seal midagi lahendada. Liikluses valitseb tugevama õigus. “Tuleb lihtsalt vooluga kaasa minna ja palju tuututada. Vasakpöörde tegemine on ka ulme. Tuleb lihtsalt minna,” on Riin kohaliku liikluskorralduse juba kenasti selgeks saanud. Tuututama peab seal selleks, et näidata kaasliiklejatele, et nüüd ma tulen või et mina olen siin. Kuidas parasjagu vaja.