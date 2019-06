Otsitakse ideid portreefilmideks

Konkursi eesmärk on luua laiale vaatajaskonnale mõeldud dokumentaalfilme, mis portreteerivad Eesti silmapaistvaid kultuuriloojaid, teadlasi, sportlasi, ühiskonnaelu mõtestajaid. Konkursile oodatakse ideid, mis kaardistaksid peategelase olulisust Eesti kultuuriruumis ja ühiskonnas laiemalt, kuid jälgiksid samas filmiloona tema arengujärgus olevaid tegemisi, on need siis elulised või loominguga seotud. Portreteerida võib ka meie hulgast lahkunud heeroseid.