Köitjaid inspireeris “Väike prints”

Loomingu aluseks on trükimuuseumi poolt poognatena välja antud prantsuse kirjaniku Antoine de Saint-Exupéry eesti keelde tõlgitud kultusteose “Väike prints” eksklusiivne kõrgtrükis käsitööversioon, mis on tehtud vanade masinatega ja väikeses numereeritud tiraažis.

Klassikalist köidet avangardsete tehnikatega ühendades osalevad näitusel Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi kunstnikud. Eestit esindavad näitusel Tiia Eikholm, Illu Erma, Rene Haljasmäe, kes on ka näituse kuraator, Ene Haljasmäe, Eve Kaaret, Sirje Kriisa, Rünno Kulver, Maila Käos, Leelo Leesi, Kaia Lukats, Rutt Maantoa, Luule Maar, Lennart Mänd, Piret Männa, Jaana Päeva, Maarja Roolaht, Tähti Roostalu, Tulvi Turo ja Tiiu Vijar.

Eksponaatide seas on nii külluslikult kaunistatud klassikalisi taimpark- ja kroomnahast täisnahkköiteid kui ka eksperimentaalseid autoritehnikas köiteobjekte. Kullatud on kuldfooliumi ehk lehtkullaga, käsitsi või kuuma pressiga.

Näituse kuraatori sõnul on kunstnikud teinud loomingulisi katsetusi, kuid on järginud ka kindlaks kujunenud materjali- ja stiilikäsitlust. “Palju on raamatukaane ornamenteerimisel kasutatud nahaintarsiat ja aplikatsiooni, voolimist ja värvimist,” nimetas Haljasmäe.