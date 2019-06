Ilumäe kirikus kõlab barokiajastu muusika

Rebecka Karlsson on kaitsnud magistrikraadi Stockholmi kuninglikus muusikaakadeemias (Royal College of Music) ning on alates 2005. aastast keskendunud varajasele muusikale ja barokkviiuli repertuaarile. Käesoleval ajal jätkab Rebecka õpinguid Saksamaal Trossingeni riiklikus muusikakõrgkoolis professor Anton Stecki juures.