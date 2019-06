Nädala kaja: natuke seenisöönute nädal

Võimalik, et hoopis kuumus on lühise tekitanud ja asi pole mitte tegudes, vaid nihkesse läinud arusaamises. Faasinihe, selgitati minu sõpruskonnas omal ajal selliseid häireid. Moodsal ajal peetakse neid lugusid “seenisöönute juttudeks”.

Vot nimelt ei maininud ühtki fakti ega nime. Kas te, poliitikud, tõepoolest arvate, et suvises leitsakus lähevad täiesti hoomamatud sõnavõtud kusagil Euroopas teie valijatele korda? Tsirkus ja eneseupitamine oli see kõik! Aga küsige PR-meestelt järele: isegi iga algaja oskab öelda, et sel korral karjusite kaminasse ja teie püüd pildile pääseda läks nurja.

Ma isiklikult siiski arvan, et kõik on halvasti, sest kokkuvõttes läheb meil ju suhteliselt hästi.

Möödunud nädalavahetusel tegin koostööd ühe vanema härrasmehega, kes ütles otse välja, et kõik on valesti ja kõik on halvasti. Kokkuvõttes oli tal tore nädalavahetus, sest on ju hästi, kui kõik nii halvasti läheb. Ma isiklikult siiski arvan, et kõik on halvasti, sest kokkuvõttes läheb meil ju suhteliselt hästi.