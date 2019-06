Mesinik on mesilastega harjunud ja vastupidi ka. Madis Kalman julgeb taru näppima minna ka spetsiaalse turvavarustuseta.

Kui noor mees Madis Kalman isa Andrese kõrval mesilastega tutvust tegi, oli üsna pea selge, et pisikeste kodustatud tiivulistega tegelemine on see, mis tal silma särama ja hinge helisema paneb.