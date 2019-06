Uljast kihutajat lahutas jõkke sõitmisest mõni meeter

Avariipaigale sattunud lehelugeja arvates on kruusateel juhtunud õnnetuse põhjustanud masina ilmselgelt suur sõidukiirus. "Seal on kiirusepiirang 30 km/h. Kruusateel kurvist välja kihutanud auto on maandunud praktiliselt ninapidi Onga jões," kõneles juhuslikult avariipaigale sattunud inimene. "Ta on tee pealt ikka lennanud ja puu otsas samuti ära käinud."