Galerii: laadalised said Arknal veidi vihma krae vahele, aga tuju oli ikka hea

Saaremaalt kohale sõitnud Peeter Kuum oli laadaplatsil ennast sisse seadnud sarapuu varjus, kus müüs muu hulgas puidust võinunuge ja laiu pannkoogilapatseid. "Nendega võib isegi veduri jaamas kinni pidada. Rääkimata silmaarstidest, kellele sellised töövahendid marjaks ära kuluvad. Tuult saab teha ja kui ostad kaks tükki, siis saad pisema paadiga isegi aerutada. Ka pinksi on sellega hea mängida," loetles Aste külas elav mees pannkoogilapatsile leiduvaid erinevaid funktsioone surmtõsise ilmega.

Kuum lisas, et tal tekkis mandri rahva pärast nii suur mure, et seetõttu võttiski oma käsitöökoormaga ette teekonna Saaremaalt Virumaale. Tegelikult oli harva laatadel toodangut müümas käival mehel plaanis minna pühapäeval Avinurme laadale ja et Arkna jäi talle sobivalt tee peale, siis otsustas siingi ära käia.

"Meie inimene armastab meie käsitööd palju rohkem, kui välismaalane. Ta ostab seda ja võtab välismaale kingituseks kaasa. Isegi kurdetakse, et välismaalased ei oska asja hinnata, aga meie inimesed oskavad vägagi hinnata," rääkis Peeter Kuum. Ta lisas, et eriti menukad on kadakast valmistatud esemed. "Lõhna pärast ja ta on antiseptiline. Sellel on mitmeid omapärasid."

Järvamaalt Roosna-Allikult heegeldatud nukkudega kohale tulnud Ege Rand lasi samal ajal, kui nukke müüs, näppudel heegelnõeltega nobedalt käia. "Ma teen tavaliselt kahte nukku korraga. Pea valmistamisega läks töö kõrvalt oma nädal aega, et see tuleks täiuslik. Keha läheb kiiremini. Just see pea võtab aega, et tabada kõiki nüansse ja hea välja näeks," rääkis ta.

Ege Rand lisas, et tegelikult ei jaksa ta nii palju nukke valmistada, kui vaja oleks. "Ise teen ise müün. Nõnda ma töö kõrvalt käin," lisas ta. Laatadele jõuab naine paar korda kuus. Iganädalaselt müüb ta käsitööd neljapäeviti Roosna-Allikul toimuval OTT-il (otse tootjalt tarbijale) ehk oma piirkonna tootjate müügipäeval.

Jaapani tänavatoidu rändrestoga Bonzai oli Arknal teiste toitlustajate seas platsis samuti Rakvere laulja ja muusik Andrus Albrecht. Sedapuhku tuleb mehel toitlustamisele sekka ka rahvale esineda. Tema muusikaline etteaste Arkna laadapäeva programmis algab Tarvanpää rahvatantsijate järel kell 15.