Piltuudis: kes sõnajalaõit ei leia, võib minna... Porkunisse ujuma või maasikale

Porkuni küla mees Ain Aasa rääkis, et ehkki ta mõõtmas pole käinud, küünib järvevee temperatuur praegu vähemalt 22 kraadini. "Eilse tapva kuumusega oli järve ääres väga-väga mõnus. Täna puhus tuuleke, mistõttu enam nii lõbus ei olnud," kõneles ta, kuid lisas samas, et kui rahvas praegu randa ei kipu, siis paremat aega on tegelikult raske tahta.

Ain Aasa on teinud esimesed tretid ka kodukandi metsadesse ja jäänud nähtuga rahule. "Metsmaasikaid on tänavu nii metsikult palju, et lausa jah... Praegu pole veel marjule minemiseks õige aeg, sest tänavu saavad maasikad erinevalt küpseks. Nad küpsevad väga ebaühtlaselt - osad on küpsed, aga teised veel täitsa toored. Kui viitsid, siis ikka midagi juba saad. Ükskõik, kuhu metsa nina pistad," märkis ta.