Galerii: Avispea küla pidas auväärset sünnipäeva

Viimased kaks ja pool aastat Avispea külavanemana toimetanud Raul Oja märkis, et tegusaid inimesi, kes on valmis kogukonna heaks panustama, tuleb tasapisi juurde. "Üks inimene võib tõmmelda eesotsas küll, aga kui kogukond kaasa ei tule, siis on keeruline. Vähehaaval meil asi elavneb ja kogukonnatunnet on juba tunda. Usun, et mida aeg edasi, seda suuremaks see kasvab," rääkis Oja. "Nagu tänanegi päev näitab, siis läheb küla rahvale korda."