Kõrge komisjon läheb Käsmut inspekteerima

120 elanikuga kaptenite küla Käsmu kandideerib aasta küla tiitlile lootuses, et 2017. aastal tiitli pälvinud Läsna-Loobu küla ei pea “võidukarika” üleandmiseks maakonnast kaugemale minemagi. MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liige Virge Ong leiab, et põhjust tiitlit püüda on külal rohkem kui küll – Käsmu küla on Eestis ainulaadne.