Meie Mees meelitas Kadrina puupüsti jaanipidulisi täis

Vastne Kadrina kultuurijuht Ahto-Lembit Lehtmets tõdes, et nii suur piduliste hulk oli üllatav. "Natukene võis ette arvata, et huvi on suur, sest reklaami sai tehtud. Ootasime umbes tuhandet inimest. Aga siin oli kindlasti paar tuhat, kui mitte kolm tuhat inimest. Terve plats oli rahvast täis. Rohkem ei olekski mahtunud," kõneles Lehtmets ja lisas, et autodki ei mahtunud Kadrina peale ära. "See oli väga suur ja positiivne üllatus," märkis ta.

Meie Mees meelitas Kadrina jaanipidulisi täis. FOTO: Lisete Laisaar

Kuna peole pileteid ei müüdud, siis täpset piduliste hulka on raske ennustada. Kogu üritus oli Kadrina valla rahastatud. Lehtmetsa sõnul oli see aga kindlasti rekord – veel kunagi varem ei ole Kadrina jaanitulel nii palju rahvast olnud.

Kella 19.30 ajal algasid võistlused lastele. Kella üheksast lõi bänd peo käima ning vaheldumisi muusikaga peeti traditsioonilisi võistluseid. Lehtmets tõdes, et õhtujuhil oli ette valmistatud terve hulk mänge. Nii suure rahvahulgaga toimetamine võttis aega ja enamus mängudest jäi hoopiski tegemata. See-eest oli Meie Mees sadadest ja sadadest tantsijatest ja kaasalauljatest vaimustunud ning nende kava venis plaanitust tunduvalt pikemaks, peaaegu südaööni välja. "Tundub, et nad on jätkuvalt populaarsed. Publikut oli nii Rakverest kui Tallinnast, igalt poolt üle Eesti. Osades hoovides olid telgid püsti," nentis Lehtmets.

Kui peakorraldaja Lehtmets kella kolme ajal peole joone alla tõmbas, oli platsil veel vähemalt pool tuhat pidutsejat. "See pidu oleks jätkunud veel mitu päeva," arvas ta ja lisas, et järgmisel päevalgi veel lõke põles.

"See oli väga hea start selleks, et tuua Kadrina laululavale rohkem üritusi. On näha, et kultuurielu saab elavamaks muuta. Inimesed ikkagi tahavad käia," kõneles Kadrina kultuurikoja juht.