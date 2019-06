Jaanide eel põles Rakveres tuhaks lastega pere kodu

Selle aasta jaanilaupäeva eelsed tunnid jäävad ühele perele eluks ajaks meelde. Laupäeva ennelõunal võttis Rakveres Tartu tänaval nende kodu nõnda ruttu tuld, et nad jäid ilma kogu oma maisest varast. Sellest, et vaid paar päeva tagasi on toimunud Rakvere äärelinnas ühe pere jaoks midagi väga katastroofilist, andsid eile lõuna ajal aimu õhus leviv suitsulõhn ja ahervare. Kondivalu nime kandvas linnaosas on elamisest lahkutud kiirustades: maas vedelevad mõned söestunud riideräbalad, hoovis konutab üksik tool. Vaatepilt on kurb.