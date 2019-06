Laulu- ja tantsupeo eel on voolanud vaidluste tuline oja: on avaldatud pahameelt, et paljud peo nimel pingutanud ei pääse siiski laulukaare alla ega tantsumurule. On lubatud peole pürgimisest või koori juhatamisest loobuda. Kas midagi on pildi valesti? Ja kui on, siis mis? Suuremat pilti vaatavad kuus koori peole viinud lastekooride laulupeodirigent Elo Üleoja ja nelja peol laulva kollektiivi dirigent Keio Soomelt.