Hundi saatja võis puruneda pureledes

Eelmisel nädalal hakkas levima info, et veebruaris Pärnumaal Sindi paisu juurest jääkülmast veest päästetud hunt on Virumaal maha lastud. Teatavasti sai võsavillem pärast päästmist kaela GPS-saatjaga varustatud rihma ja ta lasti vabadusse. Noor hunt tegi pika tiiru mööda Kesk-Eestit ja jõudis otsaga Virumaale. Viimased signaalid saatjast tulid kahe Virumaa piirilt ja levima hakkasid spekulatsioonid, et hunt on jäänud püssitoru ette.