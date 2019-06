Rakvere vanim tegutsev lillepood muutus lilleaidaks

Helksiine lilleäri omanik Valvi Kool ütleb, et kui üks uks sulgub, siis teine avaneb: üürileping kauaaegsel pinnal lõppes, kuid leidusid uued sobilikud ruumid, mis andsid põhjuse pood ümber nimetada Helksiine Lilleaidaks.

“Püüame luua nostalgilist aidalikku interjööri,” ütleb Kool, kes on lasknud riputada vanad aknad lakke ning ajahamba jälgedega puitu kasu­tanud sisekujunduses. Lilleaidas on lisaks lilledele müügil Jule Käen-Tormi keraamikat, Mari-Riina Möldri maale. “Plaanime müüki võtta ka teiste kunstnike loomingut, tulemas on Taali mesila mesi,” räägib Valvi Kool.

“Sügisest alustame salongiõhtutega, korraldame temaatilisi õpitubasid, pakume kollektiividele võimalust tähistamiseks midagi koos meisterdada.”

Vanad kliendid on Kooli sõnul uue asukoha kenasti üles leidnud. “Paar prouat on sisse astudes öelnud, et teil on siin nii ilus hubane, tore oleks tass kohvi juua – plaanimegi soovijatele kohvi-saiakest pakkuma hakata,” märgib Valvi Kool.

Suured lillekuhilad läksid Helksiinest hiljuti koolilõpetajatele, kusjuures varasematel aastatel eelistatud lõikelilledel asemel telliti tänavu rohkem kimpe, ning ees on suvine pulmahooaeg.

“Pulmadeks on paljud pruutpaarid tellinud rohkelt pojengidega kimpe ja see on võimalik, sest Hollandist saab pojenge aasta läbi. Samuti on eelistatud hortensiat ja kallat,” nimetab Valvi Kool.

Helksiine MV OÜ-l on Rakveres kolm kauplust, lisaks Lilleaidale Kroonikeskuses ja Lilleoru poes.