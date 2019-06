Sealiha kvaliteedis on võtmeroll söödal

Marmorjas välimus, mida tarbijad hindavad, tekib rasvkoe ladestumisel lihaskiudude vahele ja annab lihale mahlasust, täiustab maitset.

Liha kvaliteedi puhul on võtmeroll Kristi Kerneri sõnul sigade söödal. Ta viitab hiljutisele Taanis tehtud uuringule, mis näitas, et sigade pidamisel karjamaal oli liha rasvasisaldus väga madal, liha oli kõvem. “Uuring tõi välja, et orgaaniliselt toodetud sealiha puhul, kus söödas oli soja asendatud rohuproteiiniga, suurenes lihasisaldus ja lihakeha kaal tõusis,” nimetab ta.

Töötlejale on tähtis sealiha tehnoloogiline kvaliteet. Kerner ütleb, et kasutusele on võetud djuroki tõug, kes on hea lihastikuga ja kelle kasutamine aretuses isatõuna mõjutab positiivselt rasvkoe kvaliteeti.

“Parima maitsega sealiha on selline, kus lihasesisene rasva osakaal on kahe ja poole ning kolme protsendi vahel. Näiteks djuroki ristanditel on see üle kahe ja poole protsendi. Lihasesisese rasva osakaal mõjutab ka liha õrnust, kuna rasv toimib määrdeainena lihaskiudude vahel, hõlbustades närimist,” ütleb Kerner ja toob väga suure tailiha sisaldusega tõugudena näiteks pjeträäni või hämpširi.