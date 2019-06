Juhtkiri: droonid vs. inimmõistus

Kuidas teisiti saaks suhtuda sellesse, et drooni soetanud kodanikud lasevad selle lendu rahvamassi kohale? Üks vale liigutus või tsipake ebaõnne ja mitmekilone jurakas sajab taevalaotusest kivina alla. Ebaõnne kogeb siis juba see, kellele aparaat pähe prantsatab.

Drooni saab endale soetada igaüks, nagu ka auto. Kui raha on, lähed ja ostad. Auto juhtimiseks on juhiluba vaja, selle olemasolu kontrollib pisteliselt politsei ning vahele jäädes on paha lugu. Ka drooniga ümberkäimiseks on omad reeglid: keelutsoonid ning mitmesugused pisiasjad, aga seda, kas vastne drooniomanik end kõigega kurssi on viinud, ei kontrolli enamasti keegi.

Droonide lennutamiskunst on muidugi kinni lennutaja intelligentsis. Ei ole vaja määrusi, käske ega keelde, et taibata, et ei ole mõistlik lennata rahvahulga kohal, eriti veel madalalt. Ilukaadreid saab teha ka nii, et otse üle kaaskodanike peade ei lenda. Muidugi, sama kehtib ju ka liikluses, nii et puhtalt intelligentsile ka loota ei tasu, ilmselgelt reegleid rikkuva droonilennutaja võiks siiski mingil moel vastutusele võtta.

Kuna aga droonindus on suhteliselt uus asi, võib karta, et tõsised vaidlused-pahandused nende kasutamise pärast alles algavad. Kirjutamata reeglist, et üle eramukrundi ilma luba küsimata ei lennata, peetakse kinni, aga kõrgusest näeb teatavasti kaugele ja nii saab drooni abil ka oma hoovist naabrimehe aeda piiluda. Samuti on võimalik kõrge kortermaja akna taha lennata ja sõna otseses mõttes tuppa piiluda. Esimesed kohtuvaidlused sellistel teemadel on peetud, kuid karta võib, et see on alles alguse asi.