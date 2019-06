Pika tänava kivisillutis võib jupikesena säilida

Rakvere linnavolikogu liige Allan Jaakus rääkis, et alati ei pea katkiseid ajaloolisi ehitisi suuremõõtmelisena säilitama, piisab mõnest ruutmeetrist, müürinurgast või fassaadist, et mälestada kunagiste ehitusmeistrite kunsti.

“Rakvere Pika tänava algus on selle linna häll ja missugust fragmenti siis veel säilitada, kui mitte seda,” sõnas ta. Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik Mirjam Abel nentis, et jupi omaaegset kivisillutist võiks säilitada küll, kuid mõistlik oleks jätta säilitatav sillutiselõik kõnniteele, kus seda oleks võimalik eksponeerida ka sellisel juhul, kui see jääb teepinnast madalamale.