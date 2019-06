Käsmu ja kalasupp on tugevad kandidaadid aasta küla tiitlile

Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa sõnul teeb Käsmu eriliseks asukoht. “Mereäärsed külad on alati teistsugused, kohe teine õhkkond on,” rääkis Põlluaas. “Üksteise lähedale ehitatud puumajad ei jäta üldse tüüpilise Eesti küla muljet. Käsmu on väga kompaktne, mitte hajali nagu paljud teised Eesti külad,” lisas ta. Komisjoni liikme ülesanne tuli Põlluaasale suure üllatusena. “Ma ei teadnudki, et mulle selline suur au osutati. Konservatiivina ei saa ma kindlasti traditsioonidest ära öelda,” kommenteeris Põlluaas.