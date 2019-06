Vikerraadio uus sari "Hittide radadel" alustab teekonda kuulsast "Virumaa laulust"

Eesti levimuusikas leidub palju lugusid, kus mainitakse mõnda paika, alates Valgre valssidest ning lõpetades Nublu lauludega. Sel suvel külastab saatejuht Taavi Libe lauludesse kirjutatud paiku, vahendab kuulajatele laulude saamislugusid ja ajab juttu kohalikega. Sarja esimene saade on Vikerraadios 28. juunil kell 14.05 ja avastab Virumaad.

Saatesari valmib koos Vikerraadio kuulajatega, kes andsid maikuus teada ligi 300 laulust, kus on nimetatud pea sadat Eesti kohta. Järgemööda jõuavad need lood nüüd reedeti Vikerraadio eetrisse ja samal ajal avaneb ERR-i portaalis suur Eesti kaart, kus lauludesse kirjutatud paigad on peale märgitud.