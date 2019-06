Mägede Häälele pääseb rongiga

Festivali peakorraldaja Ivar Murd kutsus festivalile reisijaid kasutama just ronge. "Mägede Häälele on kindlasti parim tulla rongiga – nii saab end festivalilainele viia juba mugava ja turvalise rongisõidu jooksul ning ei pea festivali ümbruses otsima parkimiskohta. Rongiga festivalile tulek on meil kujunenud selliseks mõnusaks traditsiooniks ja meil veab väga, et porgand Kohtla-Nõmmel peatub!"