Tamsalu gümnaasiumi uueks direktoriks valiti Aivi Must

"Kui mujal on koolidirektorite leidmisega kuuldavasti probleeme, siis meil läks konkurss hästi," kinnitas Tapa vallavanem Riho Tell. "Oli kelle vahel valida: neli kandidaati, kellest kaks jõudis teise vooru. Valituks osutunud Aivi Mustal on väga suured kogemused nii haridusametnikuna kui ka pedagoogina."

Aivi Mustaga sõlmitakse tööleping kas juuli lõpus või augusti alguses. "Omad mõtted ja plaanid on mul muidugi olemas, kuid Tamsalu gümnaasiumi personal on kogenud ning kõiki asju tuleb ikka koos teha," lausus Must. "Kool on tugevl, seal on head eksamitulemused ja korralikul järjel olev huviharidus."