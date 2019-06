Peotuld tervitati Uljaste külas

Aitäh kajas Ida-Virumaalt tagasi, kui Üllar Saaremäe, kes oli kolm päeva naabrite juures laulu- ja tantsupeotuld saatnud, selle eile hommikul Uljaste külla tõi, et tuli saaks oma teekonda juba Lääne-Virumaal jätkata. Homme hommikuni on läänevirulaste kord hoolitseda selle eest, et peotule leek kirgas püsiks.