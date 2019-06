Argentiinlane sai tunda, mida tähendab Eesti talv

Benjamin Recalde otsis internetist Eesti kohta infot ning leidis, et Tallinna vanalinn on väga ilus. “Ja teil on väga ilusad mäed ... Teil ei olegi mägesid,” heitis noormees meie armsa lameda maa üle nalja. Argentiinas ei ole vahetusõpilaseks käimine väga haruldane ja nii mõnedki Benjamini sõbrad on mööda ilma laiali. Tavaliselt tullakse Euroopas küll hoopis Prantsusmaale, Hispaaniasse või Inglismaale. Seda huvitavam on Benjamini sõpradel kuulda lugusid Eestist.