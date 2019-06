Rakvere piiga disainis ühe esimesena Eesti oma spordibrändi

Rakveres sündinud ja kasvanud Hunt Kriimsilm ehk Birgit Kool leidis, et turult on puudu päris Eesti oma spordiriiete kaubamärk. Kaks aastat tagasi märtsis lasi ta idee lendu, aasta hiljem hakkas tegutsema ning nüüd on mugavad, ilusad ja funktsionaalsed trenniriided olemas.