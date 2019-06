Kahe Tapa vallapoliitiku kohtutee algab sügisel

Ene Augasmägi andis mullu detsembris toimunud vallavolikogu istungil teada, et peab Urmas Roosimägi avalikku pöördumist solvavaks ja võtab kirjas sisalduvate valeväidete ümberlükkamiseks ette kohtutee.

Mullu detsembris lubas Tapa abivallavanem Ene Augasmägi kaevata kohtusse volikogu endise esimehe erukindral Urmas Roosimägi. Hagiavalduse sisseandmine võttis küll natuke aega, kuid nüüdseks on see tehtud ja esimene kohtuistung on plaanitud septembrisse.